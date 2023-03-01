В США передумали бесплатно поставлять оружие Киеву Представитель Пентагона Уолландер: Украина должна начать самостоятельно платить за оружие

Фото: Mauricio Campino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Украина должна самостоятельно платить за поставляемое ей оружие. Она признала, что Киев в настоящее время не обладает большими возможностями в этом плане, но он способен приобретать некоторые военные средства. Представитель Пентагона при этом призвала провести модернизацию украинской армии. Видеозапись выступления чиновницы была опубликована на официальном YouTube-канале специального комитета Конгресса США.

У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые военные средства. Это очень хорошая мысль, что нам нужно добиться того, чтобы они начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки, — сказала Уолландер.

По ее словам, поставки оружия нельзя прекращать, так как Украине необходимо оказать всю необходимую помощь для противостоянии России.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военных, сражающихся в боях за контроль над Артемовском, сообщил, что положение украинских войск под городом значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Один военнослужащий в видеообращении заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», но заверил, что ВСУ «все держат».