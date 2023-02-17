В США перечислили военную технику, которую поставят Нидерландам за $670 млн Госдеп США одобрил передачу Нидерландам 20 систем HIMARS и оборудования на $670 млн

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Американское руководство согласовало поставки 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующее оборудование Нидерландам на сумму порядка $670 миллионов, сообщается на официальном портале агентства оборонного сотрудничества Пентагона. Помимо РСЗО страна запросила у США бронированные машины и грузовики. В Пентагоне считают, что предлагаемая продажа не изменит основного военного баланса в регионе.

Государственный департамент одобрил возможную зарубежную продажу вооружений правительству Нидерландов систем HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму в 670 миллионов долларов, — сказано в документе.

По словам американских военных, Нидерланды намерены использовать РСЗО для «модернизации своих вооруженных сил и расширения возможностей по укреплению своей обороны».

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер ранее рассказал, что Вашингтон изучает возможность более широкого применения барражирующих боеприпасов и дронов-камикадзе в Индо-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что новый тип вооружения может быть использован против китайских военных кораблей в море близ Тайваня. Он допустил, что ближайшем будущем дронами-камикадзе будут оснащены корабли американского флота. Он подчеркнул, что американское руководство продолжит углублять сотрудничество с Японией для сдерживания Китая.