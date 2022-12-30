В США перечислили пять сценариев начала третьей мировой войны Эксперт Фарли: мир подошел к конфликту великих держав ближе, чем во времена холодной войны

Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли описал пять возможных сценариев вероятности третьей мировой войны. В статье для 19Fortyfive он указал, что к 2023 году вероятность новой мировой войны «значительно увеличилась».

Причиной военного столкновения, по мнению автора, могут стать украинский кризис, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове или территориальные претензии между Индией и Китаем.

В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, — пишет Фарли.

Несмотря на маловероятный сценарий прямого военного конфликта НАТО с Россией в конфликте на Украине, эскалация все еще «остается возможной», считает автор. И если «одна из сторон» решится на рисковые шаги, то ситуация может перерасти в третью мировую войну, высказывает свое мнение Фарли.

Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса». Сейчас он находится на пороге третьей мировой войны, считает политик. Он назвал свидетельствами разрушения старого мирового порядка избрание Джо Байдена президентом в США, и противоречия, которые обострились между Китаем и Тайванем.