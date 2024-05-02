В США озвучили огромные потери одной из бригад ВСУ Forbes: 47-я механизированная бригада ВСУ потеряла сотни солдат и 40 МБП Bradley

Фото: МО Украины

Украинская 47-я механизированная бригада потеряла сотни бойцов личного состава и как минимум 40 МБП Bradley, сообщил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. По его информации, подразделение нуждается в отдыхе и реорганизации.

Она понесла сотни жертв. Она потеряла по меньшей мере 40 из примерно 200 боевых машин Bradley и пять танков М-1 Abrams из 31, — отметил журналист.

В то же время главнокомандующие ВСУ бросили бригаду на один из наиболее сложных участков фронта, обратил внимание Экс. Однако подразделение, состоящее примерно из двух тысяч солдат, уже понесло огромные потери, констатировал он.

Цена, понесенная примерно двумя тысячами солдатами 47-й механизированной бригады, была огромной. Бригада остро нуждается в отдыхе, перезагрузке и реорганизации, — заключил военные обозреватель.

Ранее издание The Washington Post допустило вариант, что число потерь в Вооруженных силах Украины, озвученное в феврале президентом страны Владимиром Зеленским, могло быть существенно занижено. По словам собеседника газеты, глава государства пошел на это, «чтобы не мешать и без того непростой кампании по набору добровольцев и мобилизации».

До этого в Минобороны России сообщили, что ВСУ 13 апреля потеряли 1225 бойцов на шести направлениях. Кроме того, были уничтожены немецкая пусковая установка ЗРК IRIS-T, склад боеприпасов, 32 автомобиля, боевую машину пехоты, четыре бронетранспортера и другую технику.