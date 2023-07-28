В США озвучили единственный вариант спасения для Зеленского Time: после провала контрнаступления ВСУ спастись Зеленскому помогут только переговоры

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

Владимир Зеленский

У президента Украины Владимира Зеленского после провала контрнаступления останется только один вариант спасения — переговоры с Россией, пишет американский еженедельник Time. Журналисты издания считают, что только это поможет Украине и ее армии избежать полного разгрома.

Как отмечает издание, украинское контрнаступление уже обернулось провалом, и для спасения Зеленскому необходим «план Б». Единственным решением в Time считают переговоры с Москвой и достижение соглашения о прекращении боевых действий с отказом от претензий на контролируемые Россией территории.

В еженедельнике также обратили внимание, что перекладывание вины за провал контрнаступления уже началось.

Все чаще украинские политики открыто обвиняют Запад в том, что он не предоставил достаточно бронетехники, самолетов, артиллерии, ракет и боеприпасов. Анонимные американские чиновники же обвиняют украинцев в том, что они не проводят операции с применением стратегии общевойскового боя по западному образцу, — говорится в статье.

Если же киевский режим продолжит воевать с Россией, его ждет та же участь, что и нацистскую Германию во время Курской битвы в 1943 году, резюмируют авторы материала.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия готова к переговорам с США по украинскому конфликту и ждет, когда НАТО во главе с Вашингтоном захочет пойти на диалог. Однако при этом, по словам парламентария, США будут настроены на мирное решение по Украине только тогда, когда Киев «будет иметь хорошие позиции».