У президента Украины Владимира Зеленского после провала контрнаступления останется только один вариант спасения — переговоры с Россией, пишет американский еженедельник Time. Журналисты издания считают, что только это поможет Украине и ее армии избежать полного разгрома.
Как отмечает издание, украинское контрнаступление уже обернулось провалом, и для спасения Зеленскому необходим «план Б». Единственным решением в Time считают переговоры с Москвой и достижение соглашения о прекращении боевых действий с отказом от претензий на контролируемые Россией территории.
В еженедельнике также обратили внимание, что перекладывание вины за провал контрнаступления уже началось.
Все чаще украинские политики открыто обвиняют Запад в том, что он не предоставил достаточно бронетехники, самолетов, артиллерии, ракет и боеприпасов. Анонимные американские чиновники же обвиняют украинцев в том, что они не проводят операции с применением стратегии общевойскового боя по западному образцу, — говорится в статье.
Если же киевский режим продолжит воевать с Россией, его ждет та же участь, что и нацистскую Германию во время Курской битвы в 1943 году, резюмируют авторы материала.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия готова к переговорам с США по украинскому конфликту и ждет, когда НАТО во главе с Вашингтоном захочет пойти на диалог. Однако при этом, по словам парламентария, США будут настроены на мирное решение по Украине только тогда, когда Киев «будет иметь хорошие позиции».