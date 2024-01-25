В США открестились от слов премьера Словакии про контроль Украины Посольство США: Украина не является государством под контролем Вашингтона

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Роберт Фицо

Посольство США в Словакии выразило несогласие со словами главы словацкого правительства Роберта Фицо о том, что Украина находится под американским контролем. В опубликованном на странице дипмиссии сообщении в Facebook (деятельность в РФ запрещена) отмечается, что в случае агрессии в сторону Словакии, США, как и другие прочие союзники по НАТО, встали бы на защиту страны.

США приветствуют встречу премьера Роберта Фицо с премьером Денисом Шмыгалем и признают постоянную поддержку Украины со стороны Словакии. Однако США категорически отвергают утверждение премьера Фицо о том, что Украина является государством под влиянием США. Такие заявления недостойны союзника по НАТО, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фицо хочет сообщить украинскому коллеге Денису Шмыгалю о намерении блокировать вступление Украины в НАТО. Политик уверен, что в случае присоединения Киева к Альянсу будет заложен фундамент третьей мировой войны. Вместе с тем он добавил, что Словакия готова помогать Украине в гуманитарной сфере, однако страна откажется предоставлять вооружение.

Ранее комитет по иностранным делам сената Конгресса США почти единогласно поддержал законопроект, подразумевающий передачу российских замороженных активов Украине. В тексте документа сообщается, что США предоставят дополнительную помощь Украине за счет активов РФ, конфискованных не только у Центробанка, но и у суверенных лиц.