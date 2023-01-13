В США отреагировали на переход Соледара под контроль России Белый дом: взятие Россией Соледара и Артемовска не даст стратегического преимущества

Фото: Министерство обороны РФ

Администрация США считает, что переход под контроль России Соледара и Артемовска (Бахмута) не будет иметь стратегического значения, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он отказался прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация регионе, передает ТАСС.

Мы не знаем, как это будет дальше развиваться. Так что я не стану прогнозировать неудачу или успех в данном случае. <...> Но, даже если Россия возьмет Бахмут и Соледар, это не будет иметь стратегического влияния на саму войну. И это точно не остановит и не замедлит украинцев в попытках вернуть свою территорию, — сказал Кирби.

Как он отметил, власти США видят две причины заинтересованности РФ во взятии Соледара. По словам Кирби, Москва считает контроль над ним важным для дальнейшего продвижения. Кроме того, представитель Белого дома предположил, что у России есть экономический интерес в связи с расположенными в городе соляными шахтами.

При этом Кирби не смог подтвердить, действительно ли Соледар находится под контролем армии России.

В ночь на 11 января российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что город взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Предприниматель уточнял, что город под контроль взяли именно бойцы ЧВК, другие части в штурме не участвовали. В Минобороны РФ заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга. В ведомстве также сообщили об ударах ВКС по опорным пунктам противника.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что взятие Соледара свидетельствует о переходе стратегической инициативы к российским войскам. По его словам, оставление Соледара стало большим моральным ударом для украинской армии.