В США отказались от идеи визовых ограничений в отношении россиян Советник Белого дома Кирби: против россиян не нужно вводить визовые ограничения

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), что Вашингтон не считает необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за действия РФ на Украине. Он добавил, что меры, которые были приняты в отношении конкретных граждан, достаточны. Он призвал не начинать войну со всем российским народом.

Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян — это продуктивная мера, — рассказал Кирби.

По словам сотрудника Белого дома, не нужно винить российский народ в произошедшем.

Глава МИД Франции Катрин Колонна перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза в Праге ранее заявила, что в вопросе о визах необходимо разделять тех, кто имеет отношение к конфликту на Украине, и тех, кто не причастен к нему. По ее словам, к первым относятся власти России, ко вторым — обычные российские граждане, представители мира культуры, студенты, журналисты.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что идея ряда стран Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз россиянам — серьезное решение, направленное непосредственно против российских граждан. По его словам, если оно будет принято, РФ даст тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам.