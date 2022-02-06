В США отказались комментировать поставку THAAD на Украину

Госдеп не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о поставке противоракетных комплексов THAAD на Украину. Отказ озвучил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, пишет РИА Новости.

Я не стану комментировать гипотетические или необъявленные шаги, — сказал Прайс.

THAAD является противоракетным комплексом наземного базирования для перехвата ракет средней дальности. Разместить эти комплексы под Харьковом США попросила Украина. При этом киевские власти сослались на укрепление обороноспособности на случай «вторжения». Утверждается, что благодаря входящей в вооружение РЛС Киев сможет отслеживать обстановку над существенной частью России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что размещение американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом стало бы очередным шагом к дестабилизации обстановки на Украине. Так он прокомментировал информацию о том, что Киев попросил США разместить на территории страны несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD для укрепления обороноспособности и на случай «вторжения» РФ.