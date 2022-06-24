В США осудили запрет русской литературы на Украине Преподаватель Йельского университета Муравник осудил запрет русской литературы на Украине

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Старший преподаватель кафедры славянских языков и литературы Йельского университета Константин Муравник заявил, что запрет русской литературы на Украине навредит только молодому населению, которое стремится к развитию. Эксперт отметил, что русская литература от решения Киева не пострадает. Он прокомментировал слова замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко, который назвал русские произведения сложными, и отметил, что даже американские студенты с большим интересом изучают русский язык и литературу, пишет РБК.

Великая русская литература от этого не пострадает, а вот их жаль, особенно молодых и открытых новым мыслям и впечатлениям, — рассказал Муравник.

Он назвал Витренко «пошляком» за попытки избавиться от всего русского.

Заместитель министра образования и науки Украины ранее заявил, что произведения русской литературы должны быть исключены из школьной программы. По его мнению, они слишком «тяжёлые для украинцев». Он призвал «выбросить всё, что связано с Российской империей», а также избавиться от «страданий русской души». Витренко ранее заявил, что в ведомстве окончательно решили исключить из школьной программы роман Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие русские войска.