В США осудили Запад за критику России Американский историк Хомский: Запад не имеет права критиковать Россию

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Американский историк Ноам Хомский заявил El Mundo, что Запад не имеет права критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию. Он указал на особую циничность британцев в этом вопросе, так как непосредственно приняли участие во вторжении и оккупации Ирака. Эксперт также призвал Европу найти компромисс не с Россией, а с самой собой.

Не нужно забывать, что именно Франция и Великобритания стояли во главе сил, которые разрушили Ливию. Великобритания вообще участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака, — сказал Хомский.

Он назвал события в Ираке самым страшным преступлением века.

Падение ракеты на территории Польши является гамбитом президента Украины Владимира Зеленского, из-за которого США могут столкнуться с Россией, написал ранее американский журнал The American Conservative. Журналисты при этом отмечают, что Вашингтон должен сделать всё, чтобы этого не допустить.

В издании при этом уверены, что Зеленский может повторить подобный сценарий, чтобы втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой. В мнению автора материала, США должны перестать защищать Европу и предоставить Брюсселю решить эту задачу самостоятельно. Отдельно сообщается, что Запад должен сократить свою военную помощь Украине.