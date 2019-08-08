https://static.news.ru/photo/549303b2-b9c2-11e9-9c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: tn.gov

В американском штате Теннесси 44-летний преступник Кёртис Рэй Уотсон сбежал из тюрьмы в собственный день рождения, сообщает New York Post.

Как отмечается, во время совершения побега он мог убить сотрудницу исправительного учреждения. Тело 64-летней Дебры Джонсон было найдено в её доме, расположенном на территории тюремного комплекса в Хеннинге.

Директор Бюро расследований штата Дэвид Рауш заявил , что заключённый, который выполнял сельскохозяйственные работы, уехал на тракторе, а после бросил его.

Власти внесли Уотсона в список самых разыскиваемых преступников. Он находился за решёткой с 2012 года — мужчина был осуждён за похищение человека, совершённое с отягчающими обстоятельствами. Преступник «вырубил» женщину, ударив бейсбольной битой по голове, после чего несколько раз изнасиловал. До этого за другое преступление — жестокое обращение с ребёнком — Уотсон был приговорён к 10 годам лишения свободы.

Как заявили представители пенитенциарного учреждения, совершивший побег заключённый «особо опасен», при встрече к нему не следует приближаться.

Как ранее писал News.ru, бразильский преступник попытался совершить побег из тюрьмы, переодевшись в одежду своей 19-летней дочери.