В США оскорбились «насмешке» Байдена над интеллектом американцев

Американские журналисты и многие телезрители увидели в речи президента США Джо Байдена попытку принизить их умственные способности. Высказывание главы государства прозвучало на пресс-конференции, когда он отвечал на вопросы репортёров, напоминает Fox News.

Байден тогда предположил, что рядовые американцы обеспокоены повышением цен в магазинах, потому что не могут объяснить, с чем связан рост.

Если бы мы все собрались вместе пообедать, и я бы сказал: Давайте попросим того, кто сидит за соседним столиком, неважно, в каком ресторане мы находимся, объяснить нам цепочку поставок. Как вы думаете, люди поймут, о чём мы говорим? — заявил Байден.

По его словам, в США живут «умные люди», но они «никогда не сталкивались ни с чем подобным», поэтому не понимают того, что происходит с мировой цепью поставок. Байден также отметил, что «не видел ни одного репортёра, который бы смог хорошо объяснить эту тему».

После этого на американского лидера в соцсетях и в комментариях посыпались многочисленные упрёки.

Он в чём-то прав. Это ведь мы посадили его в Белый дом, — написал один из читателей.

Другой считает, что «вся партия демократов считает, что американский народ недостаточно умён, чтобы принимать собственные решения». Американцы вообще усомнились, что в руководстве США «знают, что такое цепочка поставок».

Ранее читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на колкости президента США Джо Байдена в адрес России и Китая, которые прозвучали на мировом саммите по климату в Глазго. Хозяин Белого дома заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин скрывают свои планы по решению проблем с климатом. Пользователи в комментариях к публикации отметили, что конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла.