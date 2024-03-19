В США опровергли упоминания о Навальном в рамках обмена заключенными с РФ Салливан: Навального ни разу не упоминали на переговорах об обмене заключенными

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Джейк Салливан

В ответ на вопрос об обмене заключенными между Россией и США помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация не слышала от российской стороны об оппозиционном политике Алексее Навальном. По словам чиновника, Белый дом годами обсуждал вопросы обмена.

Ни в одной из этих бесед мы не слышaли, чтобы российский чиновник упоминaл Нaвaльного в контексте обменa зaключенными. Тaк что если они и были зaинтересовaны в этом, то, похоже, пришли к этому довольно поздно. Нa сaмом деле, очевидно, слишком поздно, поскольку его уже нет в живых, — отметил Салливан.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал на пресс-конференции, что незадолго до смерти Навального ему предложили обменять оппозиционного политика на людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Глава государства признался, что немедленно согласился, и даже не дал договорить фразу человеку, сделавшему такое предложение. Но поставил одно условие — Навальный больше никогда не должен возвращаться в Россию. Путин назвал смерть оппозиционера печальным событием. Однако подчеркнул, что подобные случаи в местах лишения свободы уже происходили.