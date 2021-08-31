В США опровергли информацию о брошенных в Афганистане служебных собаках
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
20:14, 31 августа 2021
Фото: twitter.com/akashrai_3575
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Американское военное ведомство опровергло информацию о том, что военнослужащие США бросили на произвол судьбы своих служебных собак, когда спешно покидали Афганистан. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, эти сведения ошибочны, животных тоже вывезли на самолётах.
В опровержение ошибочных сообщений. Войска США не оставляли никаких собак в клетках в аэропорту имени Хамида Карзая [в Кабуле], включая якобы служебных военных собак, — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что американские военнослужащие, покидая Афганистан, бросили на произвол судьбы десятки своих служебных собак. Зоозащитники заявили, что животных теперь ждёт мучительная смерть.
Президент организации по защите прав животных Робин Ганцерт предложил британским властям вывезти американских собак на первом же доступном транспортном самолёте, иначе тех ждут пытки и смерть от рук «врагов».