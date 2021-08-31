В США опровергли информацию о брошенных в Афганистане служебных собаках

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Американское военное ведомство опровергло информацию о том, что военнослужащие США бросили на произвол судьбы своих служебных собак, когда спешно покидали Афганистан. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, эти сведения ошибочны, животных тоже вывезли на самолётах.

В опровержение ошибочных сообщений. Войска США не оставляли никаких собак в клетках в аэропорту имени Хамида Карзая [в Кабуле], включая якобы служебных военных собак, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие, покидая Афганистан, бросили на произвол судьбы десятки своих служебных собак. Зоозащитники заявили, что животных теперь ждёт мучительная смерть.