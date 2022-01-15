В США описали фатальные последствия введения новых санкций против России

Оборонная промышленность России может не пережить последствий введения новых санкций Соединённых Штатов, пишет американское издание Breaking Defense. В публикации отмечается, что возможное введение США ограничений в отношении РФ в финансовой сфере «будет фатальным для российского оборонного сектора в области исследований и разработок, который сильно нуждается в инвестициях для развития некоторых из своих новейших программ, таких как однодвигательный истребитель Су-75».

Другой трудностью, с которой могут столкнуться российские военно-промышленные компании, называется ограничение доступа к западным комплектующим и техоборудованию.

Способность решать вопросы износа оборудования с каждым месяцем становится всё более сложной задачей, — считает автор публикации.

Ранее стало известно, что группа из 25 сенаторов от Демократической партии США во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представили законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковский сектор и некоторых чиновников.

Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что возможное введение новых антироссийских мер в Соединённых Штатах, включающих санкции против Путина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений. Он добавил, что Москва крайне негативно оценивает намерение американских сенаторов принять ограничительные меры, особенно на фоне продолжающихся переговоров между представителями двух стран.