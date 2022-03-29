В США одобрили законопроект о техническом противоборстве с Китаем

Сенаторы США поддержали в голосовании законопроект о помощи американским технологическим индустриям в состязании с Китаем, пишет Reuters. По данным агентства, инициатива включает в себя финансирование производства полупроводников на сумму в $52 млрд.

За реализацию проекта закона проголосовали 68 сенаторов, против — 28. При этом было отмечено, что инициатива нуждается в доработке, её необходимо согласовать с палатой представителей. Обеим палатам Конгресса США нужно провести переговоры, чтобы прийти к «компромиссной версии» законопроекта.

В материале уточняется, что из-за постоянной нехватки чипов в США фиксируются нарушения процесса производства в автомобильной и электронной промышленности, что приводит к сокращению производства у ряда фирм. Из-за этого в США «всё чаще стали звучать призывы уменьшить зависимость полупроводников из других стран», говорится в статье.

По мнению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, голосование в сенате стало ещё одним шагом, который поможет «укрепить цепочки поставок», а также увеличить производство данного вида комплектующих и «превзойти Китай и остальной мир в ближайшие десятилетия». При этом неизвестно, сколько времени потребуется на согласование проекта закона в конгрессе.

Принятие данной инициативы находится на обсуждении ещё с осени 2021 года. Тогда министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Соединённым Штатам требуется больше вкладываться в производство микросхем на собственной территории и усиливать цепочки поставок. Она также обвинила Пекин в создании препятствий для бизнеса США и краже интеллектуальной собственности.

Ранее директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян заявил, что в сфере программирования России необходимо заменить иностранные заводы по производству микроэлектроники. По его словам, это сложные системы автоматизированного проектирования, с помощью них создают любые электронные системы, в том числе процессоры. Даже российский процессор «Эльбрус» проектируют с иностранными САПР, отметил специалист.