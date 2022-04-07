В США одобрили законопроект о программе ленд-лиза для Украины

Сенат США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины. Нормативный акт предполагает расширение возможностей Соединённых Штатов по ускоренным поставкам Киеву вооружений. Теперь документ поступит в палату представителей. Если он будет одобрен, его направят на подпись президенту, пишет РБК.

Документ был внесён в верхнюю палату ещё до начала спецоперации РФ на Украине, причём парламентариями, как демократической так и республиканской партии. Если закон будет принят, он позволит президенту США обходить бюрократические препятствия, что ускорит доставку оружия.

Программа Ленд-лиз уже применялась на практике. По ней США сдавали в аренду, либо передавали в долгосрочный кредит вооружение союзникам во время Второй мировой войны. Закон о ленд-лизе действовал с марта 1941 года по август 1945 года.

Накануне, президент США Джо Байден объявил о подписании нового пакета оборонной помощи Украине. В рамках данного соглашения украинская сторона получит противотанковые комплексы Javelin. Американский лидер уточнил, что Соединённые Штаты продолжают отправлять передовое вооружение и боеприпасы Киеву каждый день.

В тоже время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса не должны делать различий между поставками на Украину оборонительных и наступательных вооружений. Он также пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе обсудить в НАТО поставки на Украину тяжёлого вооружения.