В США одобрили для лечения COVID-19 коктейль из антител от Eli Lilly

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение коктейля из антител при лечении коронавируса. Его разработала американская фармацевтическая компания Eli Lilly.
На сайте FDA
Клинические испытания коктейля показали серьёзное снижение числа госпитализаций и летальных исходов от смертоносной инфекции. Безопасность и эффективность коктейля всё ещё оценивается учёными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для быстрой диагностики коронавируса, сокращающий общее время проверки в несколько раз. Созданием теста для выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 занимались сотрудники ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии. Благодаря разработке общее время тестирования составит час-полтора, а не четыре-пять часов, как при обычной ПЦР.