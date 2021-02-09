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В США одобрили для лечения COVID-19 коктейль из антител от Eli Lilly

09:24, 10 февраля 2021
Фото: Joseph Siemandel/Keystone Press Agency

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение коктейля из антител при лечении коронавируса. Его разработала американская фармацевтическая компания Eli Lilly.

На сайте FDA отмечается, что одобрено применение таких моноклональных антител, как бамланивимаб и этесевимаб. Их нужно использовать вместе при лечении лёгкой или умеренной форм коронавируса у взрослых и детей старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг. Также коктейль рекомендован тем, у кого высок риск развития тяжёлой формы заболевания.

Клинические испытания коктейля показали серьёзное снижение числа госпитализаций и летальных исходов от смертоносной инфекции. Безопасность и эффективность коктейля всё ещё оценивается учёными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для быстрой диагностики коронавируса, сокращающий общее время проверки в несколько раз. Созданием теста для выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 занимались сотрудники ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии. Благодаря разработке общее время тестирования составит час-полтора, а не четыре-пять часов, как при обычной ПЦР.

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