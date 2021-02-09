В США одобрили для лечения COVID-19 коктейль из антител от Eli Lilly

https://static.news.ru/photo/05ef10d2-6b6b-11eb-9b5b-96000091f725_660.jpg Фото: Joseph Siemandel/Keystone Press Agency

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение коктейля из антител при лечении коронавируса. Его разработала американская фармацевтическая компания Eli Lilly.

На сайте FDA отмечается , что одобрено применение таких моноклональных антител, как бамланивимаб и этесевимаб. Их нужно использовать вместе при лечении лёгкой или умеренной форм коронавируса у взрослых и детей старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг. Также коктейль рекомендован тем, у кого высок риск развития тяжёлой формы заболевания.

Клинические испытания коктейля показали серьёзное снижение числа госпитализаций и летальных исходов от смертоносной инфекции. Безопасность и эффективность коктейля всё ещё оценивается учёными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для быстрой диагностики коронавируса, сокращающий общее время проверки в несколько раз. Созданием теста для выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 занимались сотрудники ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии. Благодаря разработке общее время тестирования составит час-полтора, а не четыре-пять часов, как при обычной ПЦР.