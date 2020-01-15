https://static.news.ru/photo/6953b7d4-37e3-11ea-a096-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу обвинительного заключения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Поддержали резолюцию 228 законодателей, 193 были против, среди них оказался один представитель Демократической партии.

Одобрили документ и все семь обвинителей (управляющих), которые представят Палату представителей на судебном процессе. Он может начаться 21 января, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп надеется на завершение этапа импичмента в Сенате в течение недели. Он пояснил, что всё зависит от обстоятельств. По словам президента США, судебное разбирательство продлится дольше, если сенаторы вызовут для дачи показаний сотрудника американских спецслужб, который и предоставил доклад о телефонном разговоре президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.