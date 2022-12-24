В США оценили возможность победы Украины в СВО Генерал США Маккефри: ВСУ не выиграют в конфликте, находясь в обороне

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины не смогут одержать победу в конфликте, пока они находятся в оборонительной позиции, заявил генерал армии США в отставке Барри Маккефри. В разговоре с журналистами MSNBC он сказал, что ВСУ необходимо перехватывать инициативу.

По словам военного, для перехвата инициативы Украине нужны «инструменты». В качестве оружия, которое поможет «вырвать победу», генерал назвал дальнобойные ракеты класса «земля — земля» и танки М1.

Также Маккефри предположил, что у президента России Владимира Путина есть план по «зловещей весенней стратегии» для проведения СВО на Украине.

Ранее стало известно, что в ходе своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский попытался убедить американского лидера Джо Байдена в том, что Киев способен одержать победу над Россией. В Белом доме скептически отнеслись к заявлениям украинского лидера. По мнению экспертов, Зеленский преследовал цель заручиться поддержкой скептически настроенных американских должностных лиц.

В свою очередь ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем политическом шоу подчеркнул, что Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме».