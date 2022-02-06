В США оценили возможность урегулирования кризиса вокруг Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные в США видят сохраняющиеся «время и место» для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины. При этом напряжённость снизится, когда Россия отведёт свои войска от границы Украины, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Всё ещё есть время и место для дипломатии. Мы всё ещё верим, что есть дипломатический путь вперёд, — подчеркнул Кирби.

По его мнению, отведя от границы с Украиной часть размещённых там сил, Россия способна снять нынешнюю напряжённость «легко».

Также Кирби пояснил, что в Пентагоне сейчас не видят растущих угроз для восточного фланга НАТО, куда перебрасывались дополнительные войска из США.

Ранее стало известно, что американским властям стали доверять меньше из-за лжи и неточностей в их заявлениях, сообщает агентство Associated Press. В специальном материале журналисты припомнили официальное выступление пресс-службы Белого дома, в котором было предложено поверить на слово в то, что Россия якобы готовит фейковое видео по Украине.