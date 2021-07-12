В США оценили вероятность переброски дополнительных войск в Европу

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме постоянно оценивают необходимость корректировки численности своих войск в Восточной Европе. На данный момент ситуация не требует переброски военных, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

На данном этапе у нас нет планов или объявлений о дополнительной отправке каких-либо конкретных подразделений в Восточную Европу, — пояснил представитель президента США.

Американские власти называют переброску дополнительных войск в Европу ответом Вашингтона на проводимую Россией спецоперацию на Украине, который должен «успокоить и обезопасить» союзников по НАТО.

Ранее стало известно, что постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила: Североатлантический альянс рассматривает возможность укрепления своих позиций на восточном фронте путём размещения там дополнительных сил, несмотря на то, что это станет нарушением договорённостей с Россией.