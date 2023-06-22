В США оценили судьбу экипажа пропавшего «Титана» Профессор Карсон: у экипажа пропавшего батискафа «Титан» мог закончиться кислород

Фото: OceanGate

Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон рассказал Fox News, что у экипажа пропавшего в районе Атлантики батискафа «Титан», вероятно, или закончился кислород, или его осталось уже слишком мало. Эксперт выразил свое беспокойство тем, что спасатели уделяют много внимания звукам, которые ранее были зафиксированы гидролокаторами. По его словам, «это отвлекает необходимые ресурсы» на дальнейший поиск аппарата.

Мне неприятно это говорить, но, вполне вероятно, у них уже закончился кислород или его уровень крайне низок. Представьте, эти люди испытывают максимальный стресс, учащенно дышат и, вероятно, потребляют огромное количество кислорода, — сказал Карсон.

Он при этом уточнил, что в подобных аппаратах несколько систем, обеспечивающих безопасность экипажа. Карсон добавил, что, если они до сих пор не смогли выбраться, то мог произойти «масштабный сбой».

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.