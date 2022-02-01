В США оценили слова Путина об игнорировании требований России

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о том, что Вашингтон проигнорировал важнейшие для Москвы пункты в предложениях по гарантиям безопасности. В эфире телеканала MCNBC она заявила, что разговоры по этой теме ещё продолжаются.

Она отметила, что такие слова главы России не стоит считать угрозой. При этом журналист, который проводил интервью, заявил, что Путин проигнорировал предложения по контролю вооружений. В ответ на это Томас-Гринфилд заметила, что это знак продолжения дискуссии с Москвой.

Мы были рады вчера провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы услышать от представителей России, что они делают на Украине. Совет призвал их решать проблемы дипломатическим путём, — сказала она.

Постпред при ООН также добавила, что США намерены настаивать на отводе российских войск от границы Украины. При этом в Москве уже неоднократно опровергали данные о военных рядом с границами соседней страны.

Американское издание The Washington Post сообщило что в ходе упомянутого заседания Совбеза ООН возникла острая перепалка между Томас-Гринфилд и постпредом России Василием Небензёй. Ссора произошла после утверждений Томас-Гринфилд о том, что Москва пытается выставить Киев и Запад агрессорами.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил ответ США по вопросам гарантий безопасности. В ходе пресс-конференции, проведённой после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, глава государства сообщил, что принципиальные озабоченности России были попросту проигнорированы.