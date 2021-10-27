В США оценили шансы Украины и Грузии стать членами НАТО

Вступление Украины и Грузии в НАТО в следующем десятилетии маловероятно. Об этом бывший советник президент США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм заявил в интервью «Евразия.Эксперт». Он также отметил, что в Альянсе понимают важность возобновления диалога с Россией.

Шансы Украины или Грузии вступить в НАТО в следующем десятилетии стремятся к нулю, — сказал Грэм.

Он пояснил, что руководство блока чувствует себя обязанным делать позитивные заявления о возможном членстве этих стран, поскольку такая вероятность была допущена на саммите в 2008 году. Отсутствие таких заявлений будет свидетельствовать о сокращении поддержки Грузии и Украины. В Альянсе предполагают, что это может быть воспринято Россией как возможность усиления давления на эти государства.

Комментируя призыв главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр к НАТО продемонстрировать России готовность применить оружие и ответ на него российского министра обороны Сергея Шойгу, Грэм заявил, что это лишь риторика. Ни одна из сторон не желает конфликта, но стремится показать решимость и готовность отразить нападение.

По его словам, в НАТО понимают важность диалога с Москвой и необходимость его восстановления по ряду важнейших вопросов безопасности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России не следует опасаться вступления Украины в Альянс. Он также добавил, что Москва не сможет помешать этому.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ отметил, что членство Украины представляет угрозу для самого военно-политического блока. Агрессивно-безответственная киевская власть сделает всё, чтобы втянуть Альянс в вооружённый конфликт с РФ.