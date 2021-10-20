В США оценили российский Т-90М

Новый Т-90М не только пополнит российский арсенал, но и заинтересует иностранных заказчиков и составит конкуренцию китайским танкам. Об этом пишет журнал The National Interest. Модернизированный танк был продемонстрирован на форуме «Армия-2021».

Журналист ссылается на информацию, опубликованную ТАСС, в которой сообщалось о подготовке испытаний модернизированного танка. Как отмечает автор статьи, танк получил новую систему управления огнём «Калина», современную динамическую защиту «Реликт» и новую башню. Также в нём имеется дополнительный комплект оптико-электронной системы.

Разработка облегчённой версии Т-90 сделало вооружение более привлекательным на экспортных рынках, считает сотрудник The National Interest.

Ранее американские журналисты из The National Interest назвали российский танк «Армата» дорогостоящим убийцей. Военное издание обратило внимание, что боевая машина обладает новейшей системой динамической защиты «Малахит» с комплектом новейших узлов боевого управления и ориентирования. Специалисты назвали её лучшей в своём классе, потому что она может противостоять любому танку, стоящему на вооружении стран НАТО.