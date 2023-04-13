В США оценили риск новых утечек секретных документов The Times: в Пентагоне не знают, сколько еще секретов будет опубликовано из-за утечки

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Руководство Пентагона не имеет представления о том, сколько еще информации может быть опубликовано на основании последней утечки американских секретных документов, пишет The Times со ссылкой на источник в сфере безопасности. Отмечается, что представители ведомства высказали свое беспокойство по этому вопросу. По данным издания, в Пентагоне допускают публикацию новых секретных документов до того, как утечку смогут перекрыть.

В Пентагоне сами не знают, что еще вылезет. Это на самом деле вызывает беспокойство, — сказано в публикации.

Собеседник газеты при этом не стал указывать на источник утечки.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что утечка секретных документов о ВСУ не должна повлиять на отношения Киева с западными союзниками. Он при этом признал, что такие утечки являются токсичными во взаимоотношениях между странами. Он отметил, что следует внимательно отнестись к трактовке этих данных западными партнерами.

Телеканал Fox News ранее сообщил, что утечка десятков американских секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ). В издании отметили, что эти документы являются частью рассылаемых Пентагоном закрытых докладов, к которым имеет доступ до пяти тысяч человек.