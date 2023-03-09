Очередной пуск ракеты военным командованием Северной Кореи не представляет опасности для Соединенных Штатов и союзников, об этом сообщили в Индо-Тихоокеанском командовании американских Вооруженных сил (USINDOPACOM). Авторы послания обвинили КНДР в проведении программ по незаконному изготовлению оружия массового поражения. При этом они обязались защитить Японию и Южную Корею в случае реальной угрозы удара.
Мы знаем о запуске баллистической ракеты и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США или нашим союзникам, пуск ракеты свидетельствует о дестабилизирующем воздействии незаконных программ КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются нерушимыми, — говорится в сообщении USINDOPACOM.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. Пуск ракеты засекли примерно в 18:20 по местному времени (12:20 мск) из района города Нампхо. Представители агентства заявили о том, что поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США, усилив наблюдение и бдительность.