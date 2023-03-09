В США оценили пуск ракеты КНДР Военное командование США не увидело угроз после пуска ракеты КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

На экране телевизора показывается изображение запуска ракеты Северной Кореи во время программы новостей на Сеульском железнодорожном вокзале

Очередной пуск ракеты военным командованием Северной Кореи не представляет опасности для Соединенных Штатов и союзников, об этом сообщили в Индо-Тихоокеанском командовании американских Вооруженных сил (USINDOPACOM). Авторы послания обвинили КНДР в проведении программ по незаконному изготовлению оружия массового поражения. При этом они обязались защитить Японию и Южную Корею в случае реальной угрозы удара.

Мы знаем о запуске баллистической ракеты и тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США или нашим союзникам, пуск ракеты свидетельствует о дестабилизирующем воздействии незаконных программ КНДР по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются нерушимыми, — говорится в сообщении USINDOPACOM.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. Пуск ракеты засекли примерно в 18:20 по местному времени (12:20 мск) из района города Нампхо. Представители агентства заявили о том, что поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США, усилив наблюдение и бдительность.