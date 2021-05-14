В США оценили перспективы одновременной войны с Россией и Китаем

https://static.news.ru/photo/bb40bc5e-b55f-11eb-9797-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

США смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем, но для этого Пентагону придётся грамотно распределить ресурсы, считает автор статьи в американском журнале The National Interest.

Обозреватель Роберт Фарли обращает внимание на то, что США в последние десятилетия отказались от концепции одновременной войны с двумя государствами. Изначально она создавалась для возможного противостояния с Ираком или Ираном при одновременном конфликте с Северной Кореей. Фарли призывает вернуться к этим планам, но на этот раз подготовиться к войне на два фронта с Россией и Китаем.

Фарли уточняет, что при таком сценарии США должны будут сосредоточить свои военно-морские силы в Тихом океане, так как у России нет ни желания, ни возможностей воевать с Америкой в Атлантике. При этом сухопутные войска должны быть переброшены в Европу, где они смогут воспользоваться поддержкой стран НАТО. Авиация будет действовать в обоих театрах военных действий.

Соединенные Штаты всё ещё могут сражаться и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе настолько, что ни Россия, ни Китай не увидят большой надежды в продолжении игры, — полагает автор The National Interest.

Тем не менее некоторые в Америке считают, что агрессия исходит не из России, а из США. Так, режиссёр Оливер Стоун на днях призвал Вашингтон прекратить кампанию против РФ, отметив, что по его мнению, доказательств агрессии Москвы не существует.