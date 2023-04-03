В США оценили готовность страны к войне с Китаем FA: спецоперация на Украине показала, что США не готовы к войне с Китаем

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Белый дом

Обозреватель Сет Джонс в статье для журнала Foreign Affairs написал, что конфликт на Украине показал, что США не готовы к войне с Китаем. Он пояснил, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов испытывает большие сложности с производством вооружения, так как Киев постоянно жалуется на нехватку снарядов. По его словам, Китай представляет наибольшую угрозу нацбезопасности США.

В широком смысле конфликт на Украине продемонстрировал, что войны великих держав — особенно войны на истощение — являются промышленными конфликтами. <...> За год конфликта на Украине американская военная помощь достигла по стоимости 32 миллиардов долларов, <...> что истощило арсеналы страны. <...> Сейчас Китай представляет собой "наиболее всеобъемлющую и серьезную угрозу национальной безопасности США, — сказал Джонс.

Он также напомнил, что Пентагон смоделировал конфликт с Пекином, который показал, что Вашингтон к таком противостоянию не готов.

Ранее бывший журналист Fox News и ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к конфликту с Китаем и Россией, поскольку обе державы представляют угрозу для Белого дома. Моррис указал, что такое поведение характерно для стран, теряющих власть, и подчеркнул, что влияние США быстро ослабевает.

Ведущий также отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин недавно представил военный бюджет на 2024 год, который направлен на противодействие Китаю. Бюджет предусматривает увеличение расходов на 40% для «нападения на КНР».