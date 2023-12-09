В США объявили конец буму на дорогой аксессуар Bloomberg: буму популярности швейцарских часов пришел конец

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В мире наблюдается снижение спроса на швейцарские часы люксовых брендов, сообщает Вloomberg. Бум на эти предметы роскоши наблюдался в течение трех лет, затронув период пандемии COVID-19. По данным агентства, одной из причин, по которой покупатели теряют интерес, стало «агрессивное повышение цен».

Ситуация, которую мы наблюдали в 2021 и 2022 годах, выходила за рамки нормы. Мы даже представить не могли, что испытаем такое в своей жизни. Я думаю, что мы никогда больше этого не увидим, — сказал генеральный директор компании Audemars Piguet Франсуа-Анри Беннамиас.

Обеспеченные потребители заинтересовались часами люксовых брендов Audemars Piguet, Rolex и других в начале пандемии COVID-19, когда были вынуждены сидеть дома из-за ограничений. Так, объем экспорта швейцарских часов в 2022 году вырос до $28,5 млрд, что стало абсолютным рекордом.

Но последние несколько месяцев наблюдается резкое снижение спроса на эту продукцию. На это могли повлиять не только рост цен, но также высокие процентные ставки и неустойчивый экономический подъем, пишет Вloomberg.

Ранее сообщалось, что иностранные компании активно наращивают свое присутствие на российском рынке — за последние 10 месяцев в стране появилось 16 новых брендов. По данным РБК, это самый высокий показатель с 2019 года. Аналитики отмечают, что большинство новых брендов приходится на турецких производителей одежды и обуви, также на российском рынке появились новые товары из Белоруссии, Эстонии и Южной Кореи.