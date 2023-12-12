В США объяснили желание Запада сместить Зеленского Офицер Риттер: Запад хочет «убрать» Зеленского, поскольку он стал угрозой миру

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад хочет «убрать» президента Украины Владимира Зеленского, потому что он представляет опасность для международного сообщества, заявил ветеран американской разведки Скотт Риттер в интервью Redacted. По его словам, предложенная украинским лидером формула мира противоречит сама себе, поскольку подразумевает лишь продолжение боевых действий.

Что нам делать с лидером, который настолько неадекватен? — задался вопросом Риттер.

Как подчеркнул экс-разведчик, Зеленский пытается убедить западных лидеров в правильности своего плана, выпрашивая дополнительную военную помощь. Однако союзники Киева понимают, что это невозможно и пора менять верхушку украинского правительства, утверждает Риттер

Зеленский настолько далек от реальности, что фактически стал представлять опасность для международного сообщества, поэтому вы все чаще слышите разговоры о его замене, — считает эксперт.

Ранее крымский сенатор Сергей Цеков высказал мнение, что Зеленский может потерять власть по результатам выборов в стране либо его «просто уберут». Он также обратил внимание, что все чаще стала появляться информация о внутренних конфликтах между украинским руководством.