На Западе тайно обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной WSJ: на Западе обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Западные дипломаты в частном порядке обсуждают возможные итоги будущего соглашения между Москвой и Киевом, однако избегают заявлений, которые могут поставить Украину в определенные «рамки», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По мнению собеседников издания, раскол в ЕС станет решающим фактором для начала переговорного процесса между РФ и Украиной. Пока же европейские лидеры откладывают рассмотрение шагов, которые могут привести к разногласиям, отмечается в материале.

Чиновники говорят, что в той мере, в какой западные правительства изменили риторику, это делается для того, чтобы убедить внутреннюю аудиторию в том, что лидеры сосредоточены на цели справедливого мира. Дипломаты также надеются, что этот фокус поможет сохранить международное дипломатическое давление на Россию в Организации Объединенных Наций и в других местах, — говорится в статье.

Издание отмечает, что Европа также беспокоится по вопросу каких-либо действий, которые могут быть рассмотрены как «независимые дипломатические усилия в отношении России».

При этом дипломаты сомневаются, что Вашингтон и его союзники видят перспективы окончания конфликта на Украине на основе переговоров в ближайшее время. По мнению одного из экспертов, это связано с тем, что «нет очень четкого видения того, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование».

Ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом в частном порядке просит руководство Украины показать открытость к переговорам с Россией. Это требуется для сохранения поддержки Киева со стороны других стран.