В США назвали условие для начала переговоров с Россией NI: США пойдут на диалог с Россией в случае победы республиканцев на выборах

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Конгресс США

В случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США Вашингтон и Москва смогут наладить диалог, написал Мэтью Мэй для издания The National Interest. Он подчеркнул, что это может произойти на фоне сокращения поставок оружия на Украину, за которое проголосовало большинство республиканцев.

Захват палаты представителей Республиканской партией потенциально может повлиять на расчеты администрации Байдена в отношении дипломатических отношений с Москвой. Если Республиканская партия решит значительно сократить пакеты летальной помощи Киеву, Белый дом может отреагировать, открыв прямые дипломатические каналы с Москвой, — считает Мэй.

По его словам, упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Москвой, который объясняется тем, что только Киев имеет основания на контакты с Россией, может привести мир к катастрофе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом могут состояться, но только при условии, если в США прислушаются к озабоченностям РФ. По мнению Пескова, американские власти должны сами прийти к решению сесть за стол переговоров.

До этого журналист Дэвид Игнатиус заявил, что необходимость диалога между Вашингтоном и Москвой «вопиюще очевидна». По его словам, США должны показать России, что хотят избежать прямого конфликта и не стремятся ее уничтожить.

Обозреватель Хью де Сантис в свою очередь призвал американские власти надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он возобновил прерванные весной переговоры с Россией. Он подчеркнул, что интересы Запада в сфере безопасности не ограничиваются Украиной.