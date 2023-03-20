В США объяснили поддержку России в мире Bloomberg: большинство стран в мире встали на сторону России из-за политики США и Запада

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Британский журналист Макс Гастингс в материале для Bloomberg написал, что позиция Запада в отношении РФ и украинского конфликта не снискала популярности у значительного числа других государств. Обозреватель объяснил это тем, что многие страны сделали выбор в пользу многополярного мира, о котором неоднократно говорили в Москве и Пекине. По его словам, безоговорочная уверенность в собственной правоте мешает западным политикам осознать реальные причины отсутствия поддержки международного сообщества.

Несмотря на это, журналист перешел к обвинениям в адрес стран Африки и Азии, которые, по его мнению, заняли «удобную» позицию по конфликту на Украине из-за выгоды, которая приносит торговля с Россией и покупка российской нефти в частности. Он привел слова сингапурского дипломата и бывшего председателя Совбеза ООН Кишора Махбубани, который подчеркнул, что мир не хочет видеть очередное проявления высокомерия со стороны США в случае проигрыша России.

Поражение России не отвечало бы интересам Глобального Юга. Многие южные государства <...> знают, что Запад снова станет высокомерным и невыносимым, если одержит верх, — сказал Махбубани.

Автор статьи подчеркнул, что выбор в пользу России вместо «демократического» Запада указывает на стратегические просчеты США и единомышленников.

Ранее Путин подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пекином служит примером гармоничного взаимодействия и обеспечивает глобальную стабильность. Он отметил, что благодаря совместным усилиям стимулируется экономический рост и формируется позитивная повестка дня в международных делах.