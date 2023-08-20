В США объяснили, почему Украина должна отдать часть территорий России WSJ: Украина должна отдать часть земель России, иначе война будет бесконечной

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Некоторые американские политики считают, что Украина должна отдать часть своих территорий России, поскольку в противном случае боевые действия могут продолжаться бесконечно, заявил в статье для The Wall Street Journal обозреватель Маркус Уокер. По его словам, для этого Киеву могут предложить членство в НАТО или вступление в Евросоюз. Журналист утверждает, что страны Альянса не верят в победу Украины и не хотят постоянного военного конфликта.

Многие западные официальные лица не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определять цель. Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну. Они хотели бы предложить Украине пряник смирения с фактической потерей какой-то территории, например членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи, — написал Уокер.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерена поддерживать Украину в конфликте до самой ее победы. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможных территориальных уступках со стороны Киева в обмен на членство в организации.

До этого начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО, если согласится признать территории, вошедшие в состав РФ. Соответствующий вариант он назвал одним из возможных. Позднее чиновник Альянса назвал свои слова ошибкой. По его словам, они были частью широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. Он добавил, что не должен был делать подобных заявлений.