Некоторые американские политики считают, что Украина должна отдать часть своих территорий России, поскольку в противном случае боевые действия могут продолжаться бесконечно, заявил в статье для The Wall Street Journal обозреватель Маркус Уокер. По его словам, для этого Киеву могут предложить членство в НАТО или вступление в Евросоюз. Журналист утверждает, что страны Альянса не верят в победу Украины и не хотят постоянного военного конфликта.
Многие западные официальные лица не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определять цель. Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну. Они хотели бы предложить Украине пряник смирения с фактической потерей какой-то территории, например членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи, — написал Уокер.
Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерена поддерживать Украину в конфликте до самой ее победы. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможных территориальных уступках со стороны Киева в обмен на членство в организации.
До этого начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО, если согласится признать территории, вошедшие в состав РФ. Соответствующий вариант он назвал одним из возможных. Позднее чиновник Альянса назвал свои слова ошибкой. По его словам, они были частью широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. Он добавил, что не должен был делать подобных заявлений.