В США объяснили, почему Шольц не рискнет поставлять ракеты Украине Politico: Шольц не поставит Украине ракеты Taurus из-за рисков для своего рейтинга

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Ракета Taurus

Вероятность того, что канцлер Германии Олаф Шольц решится на поставку ракет Taurus Украине крайне мала, сообщает Politico. По данным издания, глава ФРГ рискует своим рейтингом, так как большинство немцев против отправки Киеву этого типа вооружений.

Politico пишет, что Украина волнует Шольца меньше, чем состояние правящей коалиции Германии, что объясняет задержку в поставке Taurus.

Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Йоханнес Арльт назвал неприемлемым использование Украиной ракет Taurus для нанесения ударов по российским территориям. По словам политика, технические характеристики ракет позволяют использовать их для атаки по объектам в РФ, однако Киеву следует отказаться от такой идеи.

На данный момент точные сроки передачи ракет Киеву неизвестны. Предполагается, что Минобороны Германии отправит первую партию вооружений в ближайшие месяцы. Затягивание сроков обусловлено тем, что немецкие инженеры меняют конструкцию ракет для ограничения дальности действия. Предполагается, что такое решение было принято лично Шольцем во избежание нанесения ударов по России.