В США объяснили, почему Байден поговорил с Зеленским после саммита с РФ

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга объяснила, почему разговор американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоялся только через два дня после онлайн-саммита РФ — США. Она отметила, что у главы Белого дома, помимо общения с зарубежными коллегами, есть и внутриполитические вопросы, пишет ТАСС.

Что касается последовательности, то у президента, разумеется, много других вещей в его повестке дня, в том числе внутриполитические вопросы, поездки по стране и так далее. Вы знаете, что была целая серия звонков и бесед с целым спектром партнёров, — сказала представитель администрации в разговоре с журналистами.

Она также напомнила, что 6 декабря состоялись телефонные переговоры между Зеленским и госсекретарём Энтони Блинкеном, в рамках которых обсуждались важные политические моменты в стране. Чиновница также уточнила, что в беседе с украинским лидером Байден подчеркнул, что если речь идёт об Украине, то «Украина присутствует за столом переговоров».

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что президент Джо Байден не заключал с Россией никаких сделок и не делал никаких уступок. При этом известно, что Байден проинформировал украинского президента Владимира Зеленского о содержании своих переговоров с Путиным. Главы двух стран также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе.