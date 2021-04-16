В США объяснили, почему армия РФ — серьёзная угроза для НАТО

https://static.news.ru/photo/5734c1f0-9f7b-11eb-a783-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американское издание The National Interest заявило, что российская армия представляет собой серьёзную угрозу для НАТО. По словам обозревателя издания Криса Осборна, у Москвы есть своя большая армия.

Несмотря на то что во время холодной войны численность российских военных была выше, сейчас ВС РФ всё ещё вызывают обеспокоенность, так как используют высокотехнологичное оружие нового поколения, а также модернизируют старое. Это представляет собой совершенно новую, но не менее серьёзную угрозу, если с ВС России придётся столкнуться в бою.

Оценки экспертов омрачены появлением новейшего российского оружия. К ним относятся истребитель-невидимка Су-57, гиперзвуковые ракеты и ядерное оружие малой мощности, — говорится в публикации.

Кроме того, численность войск даже в текущие годы омрачает США и НАТО. Так армия РФ на текущий день насчитывает около миллиона активных служащих и ещё два миллиона в запасе. Российские военные имеют более 4000 самолётов и 1500 вертолетов,13 000 танков, 27 000 боевых бронированных машин и почти 6000 самоходок для артиллерии.

Осборн добавляет, что нельзя также забывать и о российском флоте, который состоит из 600 кораблей. В их числе 1 авианосец, 15 эсминцев, 63 подводных лодки. Всё это вкупе делает армию РФ серьёзным противником.

Ранее NEWS.ru писал, что при реальной войне России и Украины последней ничего хорошего не светит. Вооружения, армия и в целом военный потенциал России гораздо мощнее украинского, сообщил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.