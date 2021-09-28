Украина неслучайно использовала крымских татар для попытки подрыва газопровода в Крыму. Таким образом Киев хотел показать Россию как страну, которая якобы подавляет крымско-татарский народ. Такую версию выдвинула в своём материале для журнала National Interest обозреватель Диана Кади.

Журналистку, в частности, смутило , что диверсию на полуострове пытались организовать до Генассамблеи ООН, при этом киевские спецслужбы завербовали для выполнения задачи не русских или украинцев, составляющих этническое большинство в Крыму, а именно татар.

Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств. Непонятно, почему сами крымские татары не понимают, что их эксплуатируют, — подчеркнула Кади.

Она также напомнила, что Владимир Зеленский сравнил ООН с «супергероем на пенсии».

Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом, — отметила журналистка.

Ранее сообщалось, что 23 августа неизвестные повредили газопровод в горной части Крыма. Он был восстановлен на следующий день.

4 сентября ФСБ задержала жителей Крыма, подозреваемых в совершении преступления: заместителя председателя «Меджлиса» (экстремистская организация, запрещена в России) Наримана Джелялова как посредника и двух исполнителей — Асана и Азиза Ахметовых. В июне они выезжали на территорию Украины, где учились взрывному делу. За совершение диверсии им было обещано около $2 тысяч. Акцию планировалось приурочить к Дню независимости Украины.

Предполагается, что диверсию санкционировал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в диверсии. Все трое арестованы, им грозит до 15 лет лишения свободы.