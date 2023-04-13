В США объяснили, что хотят от конфликта на Украине American Conservative: целью конфликта на Украине должно быть сохранение независимости Киева

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вашингтону следует скорректировать свою помощь, чтобы подтолкнуть Киев к реалистичным целям окончания конфликта, пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу для издания The American Conservative. По его мнению, стабильность будет достигнута только в том случае, если Россия поверит, что урегулирование соответствует ее основным целям.

Главной целью этого конфликта для Америки должно быть сохранение независимости Украины. США мало интересуют окончательные границы или военный статус этой страны. Урегулирование нынешнего конфликта должно стать важным шагом в перекладывании ответственности за оборону Европы на Европу. Это значит не вводить Украину в НАТО и не давать Киеву отдельной военной гарантии, — говорится в публикации.

Американский сенатор Митч Макконнелл ранее ушел от прямого ответа на вопрос о возможности ускоренной процедуры принятия Украины в НАТО и сказал, что это выходит за рамки нынешнего украинского конфликта. Журналисты задали вопрос представителю США на полях Мюнхенской конференции, но политик начал говорить о последствиях конфликта для Азии. Он при этом поддержал передачу Киеву истребителей F-16.