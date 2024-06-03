В США объяснили, чем грозит применение западного оружия против РФ NI: Белый дом небрежно относится к ударам Украины по России американским оружием

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительству Соединенных Штатов нужно внимательнее контролировать применение Украиной американского вооружения против России из-за угрозы ядерного конфликта, написал в журнале The National Interest директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд. Однако Белый дом, наоборот, разрешил наносить удары дальнобойными ракетами по целям в РФ, уточнил он.

Эланд призвал любыми способами ограничить помощь Киеву жесткими условиями, чтобы избежать прямого столкновения с ядерной державой. Американские политики должны учитывать угрозы безопасности США такого рода, констатировал он.

Счастье союзников не всегда равняется безопасности США, — предупредил автор материала.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Киев получил разрешение от Белого дома на использование оружия США для ударов по российской территории. Одобрение дано с ограничением — HIMARS можно использовать в приграничном с Харьковской областью регионе, уточнил политик.

В свою очередь британский аналитик Александр Меркурис предупредил, что Москва ответит Западу всеми возможными способами по всему миру, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по территории России своим оружием. По его мнению, США не хватит сил и ресурсов для такого противостояния.