В США обвинили Зеленского в манипулировании Вашингтоном Washington Post: Зеленский манипулирует властями США

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вынуждает американские власти принимать решения, противоречащие национальным интересам США. Так считает обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус. В своем материале он призвал подумать о «деликатных взаимоотношениях между Киевом и Вашингтоном». По мнению журналиста, администрация президента США Джо Байдена балансирует между поддержкой украинской стороны и тем, чтобы не допустить провокации прямого российского-американского конфликта.

Зеленский заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов, — заявил Игнатиус.

В качестве примера обозреватель напомнил о ситуации с генералом ВС США Марком Милли. Военный заговорил о потенциальном диалоге между РФ и Украиной, после чего американские чиновники сразу же стали подчеркивать, что Вашингтон не давит на Киев в вопросе переговоров с Москвой.

Игнатиус в финальной части своего материала призвал Байдена не допустить «сползания к ядерному конфликту» и попросил президента защищать США.

Ранее американский журнал The National Interest написал, что Бразилия, Индия и Саудовская Аравия являются теми странами, которые могут выступить посредниками на переговорах Украины и России о завершении конфликта. Их участие позволит Киеву сохранить лицо.

В издании считают, что приближение холодов делает особенно актуальным начало мирных переговоров.