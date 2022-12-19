В США обвинили Запад во лжи о победе Украины над Россией

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Член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нил-младший в колонке для The American Conservative написал, что журналисты и администрация президента США Джо Байдена постоянно говорят о победе Украины над Россией. При этом, по словам автора материала, факты с территорий проведения боевых действий говорят о том, что это не так. Как заметил О’Нил-младший, США и страны Европы уже не могут скрывать настоящие потери ВСУ, как и вероятность украинского поражения.

Милитаристы понимают, что их циничная политика в отношении Киева не смогла вытеснить Россию из Украины. Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала этой внешней политики. Их нация разрушена ради глобалистской американской империи, — заметил член совета директоров Института.

Он считает, что западная кампания по замалчиванию настоящих потерь Украины уже дает трещину. Также обозреватель подчеркнул, что многие обращают внимание на то, что у Штатов и Европы уже кончается техника и оружие для поставок Киеву.

О’Нилл обвинил США в ненужной гибели людей в конфликте на Украине. По его мнению, вмешательство Вашингтона оказалось тем фактором, из-за которого кровопролития уже не удалось избежать.

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис говорил, что военная поддержка Украины представляет угрозу для нацбезопасности США. По словам эксперта, если президент США Джо Байден ответит на все требования украинского главы Владимира Зеленского и предоставит ВСУ требуемое оружие и инструкторов, у ВС Соединенных Штатов истощатся собственные запасы бронетехники и военных ресурсов.