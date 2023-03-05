Американские СМИ не обсуждают тему взрывов на «Северных потоках», несмотря на то, что статья американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к диверсии выглядит правдоподобно, пишет журнал The American Spectator. Отмечается, что американские издания не хотят знать правду о случившемся. Автор материала назвал «тревожным знаком» полное отсутствие новостей по этой теме.
Тревожным сигналом является полное отсутствие освещения в СМИ статьи Херша и официальных расследований. Никто не заинтересован в том, чтобы выяснить, сделал ли режим Байдена важный шаг к прямому открытому конфликту с Россией, — сказано в публикации.
В статье сообщается, что молчание может быть связано с тем, что все понимали, что газопровод мог потенциально свести к нулю эффект от санкций, которые были так необходимы Западу для противостояния Москве на Украине.
Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
В начале февраля Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на «Северных потоках».