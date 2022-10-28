В США обвинили Россию в попытке совершить переворот в Молдавии WP: Россия пыталась свергнуть правительство Молдавии

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Илан Шор

Представители России могут быть замешаны в организации протестов в Молдавии и в попытке свергнуть правительство страны, пишет The Washington Post со ссылкой на полученные разведкой документы и интервью с осведомленными лицами. По сведениям издания, организатор протестов и лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор имеет связи с ФСБ. Он также якобы является ключевой фигурой в планах Кремля по смене власти в бывшей советской республике.

Один высокопоставленный российский политик назвал организатора протеста Илана Шора достойным долгосрочным партнером и даже предложил молдавскому региону, возглавляемому партией Шора, сделку по дешевому российскому газу. 35-летний Шор является ведущей фигурой в усилиях Кремля по подрыву действующей власти в стране, — отмечает издание.

WP отмечает, что ФСБ направила команду российских политтехнологов для консультирования партии Шора. Также, согласно данным американского издания, российское ведомство курировало сделку, в ходе которой некий российский олигарх приобрел один из основных активов молдавского политика, чтобы скрыть его от молдавских властей. Сам политик отрицает, что когда-либо получал поддержку от России.

Бессрочная акция протеста проходит в Кишиневе с 18 сентября. Протестующие выступают против увеличения цен на газ и продовольствие, а также высокой инфляции и падения уровня жизни. Манифестанты обвинили власти страны в неспособности справиться с кризисом. Инфляция в Молдавии к середине лета составила 33,5%.

16 октября сообщалось, что протестующие установили новые палатки в центре Кишинева — это уже не первая попытка перекрыть центральный проспект города. Но полиция затем разогнала протестующих.