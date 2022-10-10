В США обвинили Киев в геноциде русскоязычного населения Бывший разведчик США Риттер обвинил Киев в геноциде русскоязычного населения на Украине

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что геноцид русскоязычного населения на Украине начался еще в 2014 году. Он добавил, что на место законно избранного президента Януковича посадили правительство с правым уклоном, которое придерживается идеологии Степана Бандеры. Он указал на правовые ограничения, которые были приняты в отношении русского языка на Украине за последние несколько лет.

Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры, — поделился Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он также указал на законы, которые запрещают русский язык и культуру.

Ничего кроме лицемерия за фальшивыми призывами США к миру на Украине не стоит, заявила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который призвал искать дипломатический выход из ситуации на Украине.

Захарова также отметила, что от администрации главы США Джо Байдена продолжают поступать противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчет «российской ядерной угрозы» чередуются с уверениями в заинтересованности Соединенных Штатов в мире.