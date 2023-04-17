В США обвинили экс-офицера ВМС США в ведении канала Donbass Devushka WSJ: экс-офицер ВМС США вела канал Donbass Devushka, опубликовавший часть секретных данных

Фото: Keiko Hiromi/AFLO

США

Журналисты The Wall Street Journal обвинили экс-офицера военно-морских сил США Сару Билс в причастности к публикации секретных документов Пентагона в Telegram-канале Donbass Devushka. Отмечается, что сама женщина призналась, что являлась одним из администраторов пророссийского канала, но опровергла обвинения в публикации секретных данных. Она при этом уточнила, что к управлению аккаунтом причастны еще 15 человек, имена которых она называть отказалась.

В интервью в субботу в своем доме в Оук-Харборе, штат Вашингтон, госпожа Билс сказала, что она является администратором персоны «Донбасс Девушка», и признала, что собирала средства и вела подкасты под этим именем. Однако она добавила, что является одной из 15 человек «по всему миру», участвующих в управлении сетью «Донбасс Девушка», — сказала Билс.

Американские публицисты признались, что им не удалось доказать то, что Билс во время своей службы в ВМС США использовала свой доступ для сбора данных.

Ранее 21-летний Джек Тейшейра был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона 13 апреля. Известно, что он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились некоторые несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Только спустя время документы оказались на других форумах, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.