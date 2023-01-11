В США обвинил «Вагнер» во вмешательстве во внутренние дела стран Африки Зампостреда США при ООН обвинил «Вагнер» во вмешательстве во внутренние дела стран Африки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампостреда США при ООН Ричард Миллс обвинил ЧВК «Вагнер» во вмешательстве во внутренние дела стран Африки, сообщает газета Die Zeit. По его словам, из-за деятельности компании в регионе Сахеля «растет опасность экстремизма».

Миллс также обвинил «Вагнер» в «ограблении» стран Африки, нарушении прав человека и угрозе безопасности миротворцев и персонала ООН. Зампостпреда США поддержала политический координатор французской миссии ООН Исис Жара-Дарно. По ее словам, «модель» вагнеровских бойцов оказалась «абсолютно неэффективной» в борьбе с терроризмом.

Заместитель постпреда России в ООН Анна Евстигнеева отвергла попытки «очернить российскую помощь Мали». Она напомнила, что Москва заключила двустороннее соглашение о поддержке временного правительства.

Некоторые страны сегодня вновь заявили, что Россия, похоже, грабит и эксплуатирует ресурсы Африки и способствует росту террористической угрозы, — указала Евстигнеева, подчеркнув, что подобные заявления являются «глумлением над здравым смыслом».

Ранее Politico со ссылкой на осведомленные источники в администрации Белого дома сообщила, что власти США проявляют обеспокоенность из-за расширения операций группы «Вагнер» в странах Европы и Африки, в связи с чем планируются новые действия против данной группы. По имеющимся сведениям, Вашингтон рассматривает действия ЧВК как фактор риска для роста экстремизма в таких странах, как, например, Мали.